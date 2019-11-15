На Урале полицейские научили пенсионеров, как не стать жертвой мошенников

15 Нояб. 11:42 2019-11-15T11:42:46+03:00

Победителями турнира стали Елена Султанова из Полевского, Лариса Пяткова и Надежда Степная из Пригородного района Нижнего Тагила. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

За 9 месяцев в области произошло 4187 случаев различного обмана. Во многих случаях жертвами стали пожилые уральцы

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В Екатеринбурге полицейские, представители банковской сферы и госорганов рассказали пенсионерам, как не стать жертвой мошенников.

- Участники демонстрировали свои знания по защите от мошенников, основам гражданского и наследственного права, получению госуслуг по линии ОВД. Полезное и познавательное мероприятие прошло в здании регионального медицинского колледжа, - рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Обучение проходило в игровой форме. Перед олимпиадой прошли отборочные туры в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Ревде, Карпинске, Новоуральске, Полевском, Верхней Пышме и Камышлове (всего в 17 городах).

Пенсионеры разгадывали кроссворды, параллельно знакомясь с законодательством, современными уловками аферистов, а также учились, как избежать общения с мошенниками.

Финал олимпиады прошел в Екатеринбурге. Сюда прибыли 24 победителя окружных туров. Пенсионерам еще раз рассказали, как не стать жертвой преступников.

Олимпиада включала в себя 30 тестовых вопросов на компьютере. Также моделировались различные ситуации, когда пожилым людям звонят якобы из банка и просят сказать номер карты и ее пароль.

К сожалению, за 9 месяцев 2019 года в Свердловской области произошло 4187 случаев различного обмана людей. Во многих случаях его жертвами стали пожилые уральцы.

- Участие в состязании хорошая возможность пройти самим обучение и научить других финансовой грамотности. Это важный момент в профилактике мошенничеств. Сотрудники уголовного розыска принимали участие вместе с министерством социальной политики в разработке тестов для конкурса и соответствующих рекомендаций, - рассказал руководитель отделения Управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области подполковник полиции Илья Батанов.

Победителями турнира стали Елена Султанова из Полевского, набравшая 82 балла, Лариса Пяткова и Надежда Степная из Пригородного района Нижнего Тагила, получившие 81 и 80 баллов. Их наградили кубками, дипломами и памятными подарками.

Этот проект является частью программы «Старшее поколение», которая действует с 2015 года. За это время ее прошли больше семи тысяч людей пожилого возраста.

- Важно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке! Чтобы не попасть на удочку аферистов, в быту необходимо соблюдать простые правила. К примеру, не покупать у сомнительных личностей, кем бы они не представлялись, всевозможные БАДы, медицинские приборы, лекарства, бытовую технику и иные приборы. Никогда и никому нельзя сообщать данные своей банковской карты и коды от нее. Запрещается переходить по ссылкам в сообщениях, полученных от незнакомцев, а также переводить или отдавать им в руки деньги, равно как и доверятся в любых других ситуациях, - порекомендовал полковник Горелых.

При любых подозрительных действиях в свердловском главке посоветовали обращаться в полицию или звонить по круглосуточному «телефону доверия» 8(343)358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU