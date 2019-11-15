За ночь в Екатеринбурге выпало восемь сантиметров снега

15 Нояб. 11:36 2019-11-15T11:37:44+03:00

Штормовое предупреждение о метелях и снегопадах продлится весь день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас с непогодой борются больше трехсот спецмашин

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За минувшую ночь в Екатеринбурге выпало восемь сантиметров снега. По данным синоптиков, снегопад на севере продолжится до 16:00, затем циклон переместится на восток и юго-восток области.

- Предполагается, что над восточными районами области он может задержаться до 17 ноября. Суммарная высота снежного покрова составил 10-12 сантиметров, - добавили в департаменте информполитики региона.

На тропу войны с непогодой вышло больше двухсот комбинированных машин, 51 автомобиль с отвалом и 79 грейдеров. Сейчас ситуацию контролируют специалисты управления автодорог.

Напомним, что накануне спасатели МЧС вынесли штормовое предупреждение о сильных метелях и снегопадах, которые обрушатся на Урал. Такая погода продержится до утра 16-го числа.

ИСТОЧНИК KP.RU