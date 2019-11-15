В Екатеринбурге обсудили проект трамвайной ветки в микрорайон Солнечный

15 Нояб. 11:29 2019-11-15T11:29:03+03:00

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В Екатеринбурге 13 и 14 ноября прошел четвертый общероссийский форум «Города России 2030: территория проектов», объединивший сотни представителей власти и бизнеса, ученых и общественников из разных городов страны.

Именно Екатеринбург в очередной раз стал площадкой для решения самых актуальных вопросов в сфере партнерства муниципалитетов и бизнеса. На одной из встреч в рамках форума участники обсудили проект строительства трамвайной линии в микрорайон Солнечный, к реализации которого подключатся городские власти и бизнес.

Трамвайная линия протянется от Вторчермета до Солнечного, она станет первой очередью перспективной линии до Аутлет-центра с организацией транспортно-пересадочного узла. Ее проложат по улицам 2-я Новосибирская и Лучистая, а конечная станция расположится на пересечении улиц Лучистая и Чемпионов.

Протяженность ветки составит 1,8 километра, на линии запланированы четыре остановки. Во время прокладывания ветки запланирована реконструкция нынешней улично-дорожной сети – нескольких перекрестков, а также улиц 2-я Новосибирская и Лучистая.

Именно в Екатеринбурге сегодня воплощаются в реальность самые крупные проекты комплексного освоения территорий. Здесь возводятся микрорайоны Академический и Солнечный, которые полностью отвечают задачам национального проекта «Жилье и городская среда».

- Екатеринбург прошел большой путь, превратившись из межрегионального центра в город международного значения, - заявил на форуме глава города Александр Высокинский.

ИСТОЧНИК KP.RU