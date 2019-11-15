На перекрестке Токарей – Ключевская запретили левый поворот

15 Нояб. 11:19 2019-11-15T11:19:34+03:00

Теперь поворачивать налево на этом перекрестке нельзя. Фото: Яндекс.Панорамы

Это сделано для того, чтобы избавить участок от больших пробок

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В мире дорожного движения появились важные изменения. С сегодняшнего дня на перекрестке Токарей – Ключевская отменен левый поворот. Чтобы предупредить об этом водителей, на светофоре убрали дополнительную секцию и поставили новый знак. Так что теперь перекресток можно проехать либо только прямо, либо повернуть направо.

- Цель запрета – увеличить пропускную способность на Токарей. Когда была стрелка, левый ряд был почти свободным при полностью загруженных рядах для движения прямо, - объяснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Из-за этого водители заполняли этот свободный ряд, а затем начинали вклиниваться в ряды. А любой водитель знает, что такие маневры сильно затрудняют движение.

Сейчас, чтобы повернуть, придется проехать до Крауля. Или через Татищева выехать на Мельникова с разворотом.

ИСТОЧНИК KP.RU