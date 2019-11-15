ГИБДД разыскивает экстремала из Екатеринбурга, который ночью рассекал снежные трассы верхом на покрышке
Минувшей ночью экстремал верхом на покрышке прокатился по заснеженным улицам Екатеринбурга. Необычное развлечение заснял на видео подписчик сообщества «Инцидент Екатеринбург» Александр. Молодой человек в шлеме привязал себя в квадрациклу и стал рассекать городские дороги.
- Встретил его на парковке у ТЦ «Мега», там все вечером собираются и катаются. В итоге стало интересно, чем закончится, - рассказывает Александр. – Поехал за ними от «Меги» до Цирка. Всю дорогу чувак сидел на покрышке, я не удержался и включил камеру.
Его не пугали даже трассы. Фото: скриншот с видео
Вот только сотрудники ГИБДД такое развлечение не оценили – сейчас его разыскивают и обещают оштрафовать.
- Водитель рисковал жизнью и здоровьем пассажира, которого вез на покрышке, - цитирует отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу ngzt.ru. – такое поведение является недопустимым и потенциально опасным.
Таким образом, экстремалы нарушили пункт 22.8 Правил дорожного движения РФ, согласно которому перевозка людей вне кабины автомобиля категорически запрещена. Сейчас водителю грозит штраф в тысячу рублей.
Экстремал прокатился по ночному Екатеринбургу на покрышке.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU