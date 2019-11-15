2019-11-15T11:03:16+03:00
Общество

ГИБДД разыскивает экстремала из Екатеринбурга, который ночью рассекал снежные трассы верхом на покрышке

Необычное развлечение попало на видео, однако в ведомстве такой поступок не оценили
Мария Трапезникова
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Молодой человек проехал так от "Меги" до Цирка. Фото: скриншот с видеоМолодой человек проехал так от "Меги" до Цирка. Фото: скриншот с видео
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Минувшей ночью экстремал верхом на покрышке прокатился по заснеженным улицам Екатеринбурга. Необычное развлечение заснял на видео подписчик сообщества «Инцидент Екатеринбург» Александр. Молодой человек в шлеме привязал себя в квадрациклу и стал рассекать городские дороги.

- Встретил его на парковке у ТЦ «Мега», там все вечером собираются и катаются. В итоге стало интересно, чем закончится, - рассказывает Александр. – Поехал за ними от «Меги» до Цирка. Всю дорогу чувак сидел на покрышке, я не удержался и включил камеру.

Его не пугали даже трассы. Фото: скриншот с видео

Его не пугали даже трассы. Фото: скриншот с видео

Вот только сотрудники ГИБДД такое развлечение не оценили – сейчас его разыскивают и обещают оштрафовать.

- Водитель рисковал жизнью и здоровьем пассажира, которого вез на покрышке, - цитирует отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу ngzt.ru. – такое поведение является недопустимым и потенциально опасным.

Таким образом, экстремалы нарушили пункт 22.8 Правил дорожного движения РФ, согласно которому перевозка людей вне кабины автомобиля категорически запрещена. Сейчас водителю грозит штраф в тысячу рублей.

Экстремал прокатился по ночному Екатеринбургу на покрышке.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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