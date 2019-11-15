2019-11-15T09:48:34+03:00
Общество

Чиновников Каменска-Уральского заставили починить дороги

Они пытались оспорить решение, оправдываясь тем, что у бюджета нет на ремонты денег
Мария Трапезникова
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Власти долгое время отнекивалисьВласти долгое время отнекивалисьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Каменска-Уральского решила проверить качество дорог в городе и пришла к неутешительным выводам. Оказалось, что очень много участков находится в плачевном состоянии – а это непосредственно влияет на безопасность дорожного движения.

- Требованиям не соответствует целый ряд участков. Прокурор обратился с иском в суд, требуя признать незаконным бездействие чиновников, ответственных за ремонт городских дорог, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Вот только ответчики возражали против удовлетворения иска. Они ссылались то на отсутствие полномочий, то – финансов. Они объяснили, что о состоянии дорог им известно, но сделать они ничего не могут из-за того, что в бюджете нет на это денег.

- Правда, как выяснилось в суде, расходы на восстановление покрытия на спорных участках даже не были запланированы, - добавили в Облсуде. – В итоге, Синарский районный суд обязал чиновников привести дороги в идеальное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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