Дорожникина месяц закрывают улицу Красноуральскую

15 Нояб. 09:33 2019-11-15T09:34:15+03:00

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В Екатеринбурге ни дня без перекрытий. На этот раз дорожники закроют улицу Красноуральскую – от Татищева до Ключевской – с 18 ноября по 18 декабря.

- Это необходимо в связи с прокладкой труб холодного водоснабжения, - уточнили в пресс-службе мэрии города. – После окончания работ «Водоканал» восстановит все перекопанные участки.

Фото: Яндекс.Карты

Объехать можно будет по улицам Заводская или Токарей. Коммунальщики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU