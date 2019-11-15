Дорожникина месяц закрывают улицу Красноуральскую
В Екатеринбурге ни дня без перекрытий. На этот раз дорожники закроют улицу Красноуральскую – от Татищева до Ключевской – с 18 ноября по 18 декабря.
- Это необходимо в связи с прокладкой труб холодного водоснабжения, - уточнили в пресс-службе мэрии города. – После окончания работ «Водоканал» восстановит все перекопанные участки.
Фото: Яндекс.Карты
Объехать можно будет по улицам Заводская или Токарей. Коммунальщики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU