«Заказали через приложение»: трех уральцев, которые пытались купить наркотики, отправили под суд

15 Нояб. 09:17 2019-11-15T09:17:57+03:00

Молодые люди нашли наркотики в лесу, после чего заказали такси и поехали домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Полицейские Нижнего Тагила задержали трех местных жителей, которых подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере. Под подозрение попал 22-летний молодой человек, который мог быть к этому причастен.

- Машину такси, пассажиром которой был он, полицейские остановили совместно с инспекторами ГИБДД. В автомобиле, помимо него, были его приятели, - рассказали в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское». – Один из них привлекался к уголовной ответственности за побои, а второй сидел на хранение наркотиков.

Всех троих доставили в участок и во время обысков обнаружили свертки с веществом темно-коричневого цвета. Позже экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 2,73 грамма.

- Молодой человек, который ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности, рассказал, что наркотик заказал через приложение в Интернете, после чего получил адрес закладки, - добавили в УМВД.

На поиски наркотика, в лес, он поехал со своими друзьями. Все трое разделили находку между собой, вызвали такси и поехали домой – но их оставили ГИБДД. Сейчас на них заведено уголовное дело, максимальный срок, который им грозит – до 10 лет тюрьмы. Сейчас все трое находятся в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU