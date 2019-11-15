Мясной комбинат оштрафовали на 55 тысяч за сотрудников, которые не проходили медосмотр
В Екатеринбурге мясной комбинат наказали за то, что его сотрудники никогда не проходили медосмотров, а руководители не соблюдали правила охраны труда. Грубые нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки.
- Работники предприятия не проходили обязательные психиатрические освидетельствования и медосмотры. Также на предприятии не был установлен порядок, форма, программы, периодичность и продолжительность обучения охране труда, - добавили в пресс-службе Облсуда.
Никаких инструктажей по охране труда на предприятии также не проводилось. В связи с этим, суд принял решение оштрафовать организацию на 55 тысяч рублей.
Однако ответчик с этим не согласился и пытался оспорить жалобу в апелляционном суде. Но ее все равно оставили без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU