2019-11-15T09:12:45+03:00
Общество

Мясной комбинат оштрафовали на 55 тысяч за сотрудников, которые не проходили медосмотр

Грубые нарушения обнаружили во время внеплановой проверки
Мария Трапезникова
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Ни один работник ни разу не проходил медосмотрНи один работник ни разу не проходил медосмотрФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге мясной комбинат наказали за то, что его сотрудники никогда не проходили медосмотров, а руководители не соблюдали правила охраны труда. Грубые нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки.

- Работники предприятия не проходили обязательные психиатрические освидетельствования и медосмотры. Также на предприятии не был установлен порядок, форма, программы, периодичность и продолжительность обучения охране труда, - добавили в пресс-службе Облсуда.

Никаких инструктажей по охране труда на предприятии также не проводилось. В связи с этим, суд принял решение оштрафовать организацию на 55 тысяч рублей.

Однако ответчик с этим не согласился и пытался оспорить жалобу в апелляционном суде. Но ее все равно оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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