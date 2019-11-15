2019-11-15T07:52:57+03:00
Общество

«За прошлый сезон утонуло 16 человек»: спасатели просят свердловчан не выходить на тонкий лед

Чтобы по нему можно было безопасно ходить, его толщина должна быть не меньше 10 сантиметров
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В тот момент, когда реки Урала с первыми заморозками начинают покрываться тонким слоем льда, на охоту выходят любители зимней рыбалки. Однако не все осознают, что хобби иногда может стоить жизни.

Накануне свердловские спасатели устроили профилактические рейды, в ходе которых обходили горожан и напоминали об опасности прогулок по тонкому льду.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- По данным специалистов ГИМС, на сегодняшний день толщина льда на водоемах севера Урала в среднем составляет от 4 до 10 сантиметров, на остальной территории – от 0 до 7 сантиметров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По данным МЧС, только за прошлый год на водоемах погибли 16 человек. Поэтому в ходе своих уроков безопасности спасатели рассказали, как не провалиться под лед.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- Нужно обязательно смотреть на запрещающие щиты. На водоемах бывают места, где есть сброс теплой воды, - отметил старший госинспектор по маломерным судам Валерий Семенов. – Безопасным для человека является лед толщиной не менее 10 сантиметров.

Для того, чтобы вода окончательно застыла, столбики термометров должны около 10 дней стоять на отметке не вышел -10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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