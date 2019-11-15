«За прошлый сезон утонуло 16 человек»: спасатели просят свердловчан не выходить на тонкий лед
В тот момент, когда реки Урала с первыми заморозками начинают покрываться тонким слоем льда, на охоту выходят любители зимней рыбалки. Однако не все осознают, что хобби иногда может стоить жизни.
Накануне свердловские спасатели устроили профилактические рейды, в ходе которых обходили горожан и напоминали об опасности прогулок по тонкому льду.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
- По данным специалистов ГИМС, на сегодняшний день толщина льда на водоемах севера Урала в среднем составляет от 4 до 10 сантиметров, на остальной территории – от 0 до 7 сантиметров, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
По данным МЧС, только за прошлый год на водоемах погибли 16 человек. Поэтому в ходе своих уроков безопасности спасатели рассказали, как не провалиться под лед.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
- Нужно обязательно смотреть на запрещающие щиты. На водоемах бывают места, где есть сброс теплой воды, - отметил старший госинспектор по маломерным судам Валерий Семенов. – Безопасным для человека является лед толщиной не менее 10 сантиметров.
Для того, чтобы вода окончательно застыла, столбики термометров должны около 10 дней стоять на отметке не вышел -10.
ИСТОЧНИК KP.RU