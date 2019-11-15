2019-11-15T07:36:23+03:00
Происшествия

Уральца, который помог товарищу скрыть убийство, отправили на исправительные работы

Он спрятал тело погибшего в канализации
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Каменске-Уральском под суд отправили 43-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в помощи сокрытия убийства. В апреле этого года, во время совместного застолья, его товарищ поссорился со своим 60-летним собутыльником и решил убить его.

- Это преступление он совершил с помощью подлокотника от дивана. Чтобы скрыть преступление, он обратился к другому своему товарищу – и тот согласился, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В итоге, тело 60-летнего мужчины было спрятано в канализации. После этого злоумышленник вернулся домой и разобрал по частям свой диван, на котором были следы крови. А потом выкинул его.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Впрочем, уйти от возмездия изначально убийце, а затем и его товарищу не удалось, - рассказали в СКР. – И вот, его 43-летнему помощнику суд назначил 480 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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