«Этот сезон я уже закончила»: нападающую «Уралочки» срочно прооперируют в швейцарской клинике

15 Нояб. 06:31 2019-11-15T06:31:47+03:00

Во время матча с «Протоном» она получила серьезные травмы

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Нападающая екатеринбургского волейбольного клуба «Уралочка» Анна Климец сильно травмировалась во время игры с саратовской сборной, которая прошла 10 ноября. У девушки произошел разрыв ахиллова сухожилия, поэтому теперь ей в скором времени сделают операцию в одной из швейцарских клиник.

- К сожалению, этот сезон я уже закончила. Спасибо всем, кто за меня болел и переживал, - добавила Анна. – Сейчас самое главное для меня – восстановиться и готовиться к следующему сезону.

По словам Климец, операция должна пройти во вторник – и впереди ее ждут долгие недели реабилитации. И только после этого можно будет снова встать в строй.

Напомним, что матч с «Протоном» стал для «Уралочки» первым поражением в чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU