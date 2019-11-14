14 Нояб. 19:43 2019-11-14T20:25:54+03:00

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В Екатеринбурге образовалась пробка из-за аварии патрульной машины с трамваем на ВИЗ-бульваре. Дорогу с машиной госавтоинспекторов не поделил 13 трамвай следующий по маршруту 40 лет ВЛКСМ - 7 ключей. От удара машину сотрудников ГИБДД отбросило. У автомобиля сильно помят бок.

Фото: Яндекс Пробки

В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили факт ДТП. К счастью,при столкновении патрульной машины с трамваем никто не пострадал. Обстоятельства аварии еще устанавливаются.

Фото: Инцидент Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU