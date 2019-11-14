14 Нояб. 18:42 2019-11-14T18:42:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Просторную улицу в Екатеринбурге не открыли вовремя из-за проблем с документами. Работы должны были завершиться еще 10 ноября. Дорогу перекрыли из-за строительства инженерных сетей жилого комплекса «Просторы». В воскресенье движение по улице обещают открыть.

- При производстве работ выяснилось, что существующие коммуникации находятся не на тех отметках, которые были предусмотрены исполнительной съемкой, предоставленной ГлавАПУ. В связи с этим вынуждены были пересматривать проект и готовить новые технические решения, что привело к задержке в несколько дней, - рассказали в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс», которая перекрыла дорогу.

Сейчас движение для автомобилистов организовано по альтернативной схеме, в объезд. Застройщик также приносит извинения жителям микрорайона из-за сложившихся неудобств.

ИСТОЧНИК KP.RU