На Урале грабителя, которого обвинили в том, что он пришел в школу с топором, отправили в СИЗО

14 Нояб. 18:22 2019-11-14T18:34:07+03:00

Одноклассники 26-летнего Ильи отзываются о нем, как об очень странном человеке

Там он пробудет до 6 января 2020 года

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Жителя свердловского села Махнево, которого местные жители обвинили в том, что он пришел в школу с топором, отправили в СИЗО.

Мужчина уже был под следствием по подозрению в разбое. В разговоре с "КП" жители села рассказали, что Илья Перевалов пришел в магазин с топором и забрал оттуда хлеб, не рассчитавшись за покупку. После этого его поместили под домашний арест. Но Илья, по какой-то причине, вышел из дома и попытался залезть на местную школу. Видимо, жители вспомнили о привычке Перевалова разгуливать с топором, и по селу поползли слухи, что оружие и в этот момент было при нем. Одноклассники 26-летнего Ильи отзываются о нем, как об очень странном человеке.

- Сегодня вечером судья местного городского суда Людмила Арзамасцева, рассмотрев материалы полиции, арестовала подозреваемого в разбойном нападении местного жителя с явно неадекватным поведением. Мужчина, в частности, представлялся племянником известных всему миру российских должностных лиц. Подозреваемого арестовали до 6 января 2020 года, - рассказал "КП-Екатеринбург" официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Также Горелых уточнил, что на мужчину полицейские возбудили уголовное дело о разбое после его визита с топором в магазин. Он должен был находиться под домашним арестом.

- Но эту меру подозреваемый нарушил, объявившись у учебного заведения, по пожарной лестнице которого, он пытался забраться на здание. Однако, его вовремя обнаружили и он спешно ретировался, - рассказал Валерий Горелых.

Также представитель главка подчеркнул, что в момент, когда мужчина пытался пробраться в школу, топора при нем не было.

Горелых добавил, что подозреваемых уже имел условную судимость за квартирную кражу. Официально мужчина не работает.

- В связи с явно неадекватным поведением возможно подозреваемого направят на врачебное исследование на предмет установления наличия или отсутствия в его состоянии проблем со здоровьем, - рассказал полковник Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU