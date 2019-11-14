Кабина превратилась в груду железа: в Екатеринбурге водитель самосвала погиб после столкновения с экскаватором

14 Нояб. 16:50 2019-11-14T16:50:28+03:00

Авария произошла на карьере в поселке Шабровский

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге водитель самосвала погиб после столкновения с экскаватором. Авария произошла сегодня днем на карьере в поселке Шабровский. Кабина грузового автомобиля после ДТП превратилась в груду железа.

- По предварительной информации, водитель грузового самосвала «Рено» при движении по карьеру допустил наезд на стоящий экскаватор. В результате дорожно - транспортного происшествия погиб водитель автомашины «Рено» - мужчина 1957 года рождения, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас сотрудники ГИБДД будут проводить расследование. Чтобы выяснить причины страшной аварии на место происшествия выезжали руководители госавтоинспекции Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU