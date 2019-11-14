Энергетики завершили «концессионные» капремонты

14 Нояб. 16:30 2019-11-14T16:30:55+03:00

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Капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений прошли в Новоуральском, Тугулымском и Кировградском городских округах. Самый большой объем выполнили в последнем – здесь под замену попали 10 участков сетей тепло и водоснабжения. В этом году акцент энергетики сделали на ветхих трубопроводах холодного водоснабжения - их ремонт повысит качество воды, которую получают жители городского округа.

- В этом году в Кировграде практически все запланированные работы мы завершили в установленный срок. Исключение составил один участок на улицах Набережная и Мамина-Сибиряка. Его благоустройство пришлось перенести на май следующего года из-за особенностей грунта - если положить асфальт сейчас, то к весне он просядет. Кроме того, не закончен пока участок на улицах Дзержинского и Лермонтова – там подрядчик перекладывает водопровод. Но этот объект включили в план только в августе этого года. Ремонт мы закончим в ближайшее время, а благоустройство выполним весной 2020 года, - рассказал начальник Управления строительства объектов теплоэнергетики АО «Облкоммунэнерго» Инсар Ахматзянов.

Капремонты сетей прошли и в поселке Левиха (Кировградский ГО). Здесь энергетики заменили 700 метров изношенного водопровода - это позволит избежать аварий и обеспечить жителей бесперебойным водоснабжением.

На реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры «Объединенная теплоснабжающая компания» (дочернее предприятие «Облкоммунэнерго») в 2019 году в рамках концессионных соглашений направила 174 млн. рублей. Напомним, концессия заключена на 7 лет, в нее вошли 1708 объектов тепло, водоснабжения и водоотведения в 9 территориях Свердловской области. Работы по модернизации жилищно-коммунального комплекса Свердловской области продолжатся и в следующем году. Так, капитальный ремонт магистральной теплотрассы пройдет в Артемовском – на эти цели направят 51 млн. рублей. В Кировграде в следующем году обновят сети водоснабжения на 47 млн. рублей.