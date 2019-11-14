14 Нояб. 16:25 2019-11-14T19:43:56+03:00

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В Нижнем Тагиле жители пообщались с животными и артистами цирка Запашных. Руководители новой программы провели открытую репетицию. Посмотреть на подготовку зверей к выступлению и задать вопросы артистам пришли около тысячи зрителей. Приехали даже из других городов.

Фото: администрация Нижнего Тагила

- Детям, и взрослым очень интересно не только приходить на яркое представление, но и увидеть, так сказать, «кухню», узнать, как готовятся номера, услышать от профессионалов советы по правильному поведению и обращению с братьями нашими меньшими. Тагильчане за эту идею «проголосовали ногами». Уверен, этот вечер останется у них в памяти надолго, - рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Репетицию начал Дан Запашный со своим шимпанзе. Артисты показали несколько трюков. Дрессировщик при этом объяснял, как готовились к исполнению этого номера. Потом она арену вышли собаки, попугаи, верблюды, лошади, обезьяны и осел. Некоторые трюки, которые они показывали еще не включены в программу, а только репетируются. Дрессировщики с удовольствием посвящали зрителей в таинство своего искусства и делились с ними интересными историями из жизни животных.

Фото: администрация Нижнего Тагила

ИСТОЧНИК KP.RU