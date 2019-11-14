Полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки, продлили арест
В Ленинском суде Екатеринбурга завершилось заседание, на котором рассматривалось продление меры пресечения бывшим полицейским Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову. В конце лета их вместе с коллегой Вадимом Мустафиным обвинили в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана.
По версии следствия, сотрудники ППС изнасиловали девушку в служебной машине.
- Тропину и Бессарабову продлили арест до 19 февраля включительно, - рассказали в пресс-службе Ленинского суда.
Вадим Мустафин на время следствия был помещен под домашний арест, заседание по продлению ему меры пресечения пройдет 15 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU