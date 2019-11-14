Полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки, продлили арест

14 Нояб. 15:56 2019-11-14T16:02:48+03:00

Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов пробудут в СИЗО до февраля

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В Ленинском суде Екатеринбурга завершилось заседание, на котором рассматривалось продление меры пресечения бывшим полицейским Вячеславу Тропину и Андрею Бессарабову. В конце лета их вместе с коллегой Вадимом Мустафиным обвинили в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана.

По версии следствия, сотрудники ППС изнасиловали девушку в служебной машине.

- Тропину и Бессарабову продлили арест до 19 февраля включительно, - рассказали в пресс-службе Ленинского суда.

Вадим Мустафин на время следствия был помещен под домашний арест, заседание по продлению ему меры пресечения пройдет 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU