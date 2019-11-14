2019-11-14T15:14:23+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования

Существенное снижение произошло по программам рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков
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Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях БанкаОзнакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка
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С 11 ноября 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования.

Существенное снижение произошло по программам рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков. Минимальная ставка по данной программе составляет 8,39 %.

По программе на приобретение строящегося жилья минимальная ставка составляет 8,79 %, на покупку готового жилья минимальная ставка составляет 8,99 %.

По программе «Легкий старт» минимальная ставка составляет от 9,9 %. Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми осталась неизменной и составляет от 4,9 % годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Ипотечный кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, срок существования организации-работодателя - более 12 месяцев.

Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение - залог приобретаемого или иного объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Максимальная ставка по программам рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков - 13,99 %. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности, категории заемщика, вида приобретаемого объекта недвижимости, наличия дополнительных целей кредитования, государственной регистрации залога.

Максимальная ставка на приобретение строящегося жилья - 12,9 %. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери, категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), вида приобретаемого объекта недвижимости.

Максимальная ставка при покупке готового жилья - 14,69 %. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности и страхования титула, категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), вида приобретаемого объекта недвижимости.

Максимальная ставка по программе «Легкий старт» - 12,99 %. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, размера первоначального взноса, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери, категории заемщика, формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), вида приобретаемого объекта недвижимости.

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