2019-11-14T15:11:17+03:00
Общество

В Екатеринбурге рабочим, укладывающим плитку в снег, не доплатят 216 миллионов

Все три подрядные организации сильно отстают от графика
Мария Трапезникова
Поделиться:
Работы по благоустройству на тротуарах длятся с летаРаботы по благоустройству на тротуарах длятся с летаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В борьбе с нерадивыми подрядчиками, которые полгода ремонтируют тротуарную плитку на центральных улицах Екатеринбурга, чиновники пошли на крайние меры. Сегодня на заседании бюджетной комиссии гордумы глава Комитета благоустройства Тамара Благодаткова сказала, что подрядчикам не доплатят за работы 216 миллионов рублей.

- Три проблемных подрядчика, которые работали на улицах Ленина и Малышева, получали самую минимальную оплату, какая только возможна, - отметила Благодаткова. - Только подрядчик, который работает на участке от Луначарского до Гагарина, имеет шансы завершить работы, потому что основную часть он уложил тогда, когда это позволяла сделать погода.

У всех трех подрядчиков сроки поджимают. Двое должны закончить работы к 15 и 22 ноября, третья - к началу декабря.

- Некачественную работу мы не оплатим, - добавила Благодаткова. - Все эти деньги мы перераспределим на другие направления.

Отметим также, что долгими работами по благоустройству заинтересовалась прокуратура Екатеринбурга. Она проверит все, найдет виновных, если таковые будут, и накажет их.

А вчера у нас на «Радио «КП» вышло большое интервью с Тамарой Благодатковой, где она честно отвечала на самые злободневные вопросы по городскому благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге жильцы многоэтажки взяли в заложники аварийную бригаду, пока она не устранит прорыв воды
Волейболистки «Уралочки» разгромили соперниц из казанского «Динамо»
ФК «Урал» одержал победу в контрольном матче на Кипре
В Екатеринбурге спасатели пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед
Ушел гулять без телефона: под Екатеринбургом ищут 72-летнего дедушку
«Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге»: рэпер FACE изменил слова песни ради уральских фанатов
В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика: на месте работают 32 пожарных
День террариума: в зоопарке Екатеринбурга покормят животных на глазах у гостей
Прокуратура проверит элитную гимназию Екатеринбурга из-за вейперов
В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины с телефоном и ста рублями в кармане
На Старой Сортировке открыли новое отделение терапевтической помощи
«Ёбидоёби» в твоем городе: в Екатеринбурге откроется нашумевшая по всей России доставка суши
В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам поучаствовать в обсуждении проекта развязки у «Калины»
Полиция просит уральцев сообщать о «торговле смертью»
Екатеринбург встал в пятничной пробке
Евгений Куйвашев показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии
На Уральской индустриальной биеннале дети-сироты создали авторские зины
На свердловской трассе перевернулся грузовик
На Урале внуку дали восемь лет за убийство собственной бабушки накануне праздника 8 Марта
Второй образовательный центр на Широкой речке будет построен в 2022 году