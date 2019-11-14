В Екатеринбурге рабочим, укладывающим плитку в снег, не доплатят 216 миллионов

14 Нояб. 14:31 2019-11-14T15:11:17+03:00

Работы по благоустройству на тротуарах длятся с лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все три подрядные организации сильно отстают от графика

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В борьбе с нерадивыми подрядчиками, которые полгода ремонтируют тротуарную плитку на центральных улицах Екатеринбурга, чиновники пошли на крайние меры. Сегодня на заседании бюджетной комиссии гордумы глава Комитета благоустройства Тамара Благодаткова сказала, что подрядчикам не доплатят за работы 216 миллионов рублей.

- Три проблемных подрядчика, которые работали на улицах Ленина и Малышева, получали самую минимальную оплату, какая только возможна, - отметила Благодаткова. - Только подрядчик, который работает на участке от Луначарского до Гагарина, имеет шансы завершить работы, потому что основную часть он уложил тогда, когда это позволяла сделать погода.

У всех трех подрядчиков сроки поджимают. Двое должны закончить работы к 15 и 22 ноября, третья - к началу декабря.

- Некачественную работу мы не оплатим, - добавила Благодаткова. - Все эти деньги мы перераспределим на другие направления.

Отметим также, что долгими работами по благоустройству заинтересовалась прокуратура Екатеринбурга. Она проверит все, найдет виновных, если таковые будут, и накажет их.

А вчера у нас на «Радио «КП» вышло большое интервью с Тамарой Благодатковой, где она честно отвечала на самые злободневные вопросы по городскому благоустройству.

ИСТОЧНИК KP.RU