Бродил по кабинетам, как приведение: на Урале мужчина ворвался в школу с топором и в маске

14 Нояб. 13:26 2019-11-14T15:07:55+03:00

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В одном из сел Свердловской области сегодня днем случился переполох: в начальную школу с топором и в маске ворвался местный житель. Он некоторое время бродил по кабинетам, пока его не задержали полицейские.

Оказалось, что ранее он уже был судим за кражу. На него надели специальный браслет, который отслеживает местонахождение, и поместили под домашний арест. Но его мужчина на рушил.

- При этой мере пресечения нельзя выходить из дома в общественные места. Из-за чего полицейские Алапаевска сегодня через суд хотят добиться изменения меры пресечения на заключение под стражу, - цитирует пресс-секретаря областного полицейского Главка Валерия Горелых ngzt.ru.

Как отметили в ГУ МВД, мужчину направят на психиатрическое обследование, так как его поведение неадекватное.

- Например, мужчина иногда представляется родственником знаменитостей, - добавил Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU