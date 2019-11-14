Вспылил во время ссоры: уральца, убившего свою жену, отправили в колонию на восемь лет

14 Нояб. 12:36 2019-11-14T15:06:44+03:00

Чтобы избиваться от улик, он спрятал нож на крыше стоящего рядом с его домом гаража

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В Каменске-Уральском под суд отправили 49-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве собственной жены. Во время одной из ночных ссор мужчина вспылил и схватился за нож.

- Им он нанес своей супруге один удар в область живота, причинив тем самым колото-резаное ранение, от которого она вскоре скончалась, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Чтобы избавиться от улик, мужчина решил спрятать нож - он вышел на улицу и забросил его на крышу стоящего рядом гаража. Скорее полиция его поймала, и он сам сдал место, где хранилась ключевая улика.

Суд Каменска-Уральского назначил ему в качестве наказания восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU