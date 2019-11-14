Вспылил во время ссоры: уральца, убившего свою жену, отправили в колонию на восемь лет
В Каменске-Уральском под суд отправили 49-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве собственной жены. Во время одной из ночных ссор мужчина вспылил и схватился за нож.
- Им он нанес своей супруге один удар в область живота, причинив тем самым колото-резаное ранение, от которого она вскоре скончалась, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Чтобы избавиться от улик, мужчина решил спрятать нож - он вышел на улицу и забросил его на крышу стоящего рядом гаража. Скорее полиция его поймала, и он сам сдал место, где хранилась ключевая улика.
Суд Каменска-Уральского назначил ему в качестве наказания восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU