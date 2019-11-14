Акция «РЖД-Медицина против диабета» пройдет сегодня на вокзале «Екатеринбург» и в поликлиниках сети здравоохранения «РЖД»

14 Нояб. 12:09 2019-11-14T15:03:26+03:00

Во Всемирный день борьбы с диабетом в Екатеринбурге и других городах в рамках сетевой акции «РЖД-Медицина против диабета» пройдет открытый диагностический день

Изменить размер текста: A A

14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом, в Екатеринбурге и других городах в рамках сетевой акции «РЖД-Медицина против диабета» пройдет открытый диагностический день.

На вокзале «Екатеринбург» медработники Дорожной больницы будут рассказывать о профилактике и факторах риска сахарного диабета, ответят на вопросы о заболевании, раздадут памятки, проведут желающим экспресс-тестирование на определение уровня глюкозы в крови.

В поликлиниках сети «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Сургуте, Каменске-Уральском, Камышлове, Серове, Ноябрьске, Новом Уренгое, Красноуфимске врачи-терапевты также прочитают лекции и организуют медицинские приемы граждан с бесплатным скринингом глюкозы. (Специалисты подчеркивают, что исследование будет информативным, только если кровь сдана натощак.)

Всемирный день борьбы с диабетом был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году как ответ на рост заболеваемости населения. Ежегодно в этот день в России проходят профилактические мероприятия с проведением экспресс-обследования. Работники железнодорожных клиник поддерживают данное начинание и в рамках акции «РЖД-Медицина против диабета» вносят свой вклад в борьбу с грозным заболеванием.

Напомним, одной из актуальных задач, стоящих перед сетью здравоохранения «РЖД», является содействие увеличению продолжительности жизни. Холдинг не только реализует профилактические программы для сотрудников, но и организует мероприятия для населения, направленные на популяризацию принципов здорового образа жизни. Так, 7 апреля 2019 года на крупнейших вокзалах страны «РЖД-Медицина» и движение добровольцев «Волонтеры-медики» провели масштабную акцию по популяризации здорового образа жизни «Будь здоров!». 31 мая, во Всемирный день без табака, в Екатеринбурге на железнодорожном вокзале и в поликлиниках Дорожной больницы прошла акция «Куришь? Бросай!». Регулярно поддерживаются программы, направленные на повышение информированности населения по вопросам распространения и профилактики ВИЧ-инфекции.

*****

Диабет - хроническое заболевание, которое развивается за счет инсулиновой недостаточности. В настоящее время известно два типа сахарного диабета. Первый тип - инсулинозависимый, которым в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет. Диабет второго типа - инсулинонезависимый, диабет пожилых людей. У таких пациентов инсулин вырабатывается, и при соблюдении соответствующей диеты, необходимого уровня физических нагрузок удается поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови и избежать тяжелых осложнений.