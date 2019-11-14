2019-11-14T15:00:21+03:00
Общество

Откапываемся: за две недели из Екатеринбурга вывезли больше 50 тонн снега

Коммунальные службы работали в круглосуточном режиме
Мария Трапезникова
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За вчерашнюю ночь из Екатеринбурга вывезли больше трех тысяч тонн снегаЗа вчерашнюю ночь из Екатеринбурга вывезли больше трех тысяч тонн снегаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим днем, 13 ноября, на Екатеринбург обрушился настоящий снежный шторм. Замело всех: машины, пешеходов, деревья, улицы. На машинах и вручную с непогодой без передышки боролись сотни коммунальных бригад.

- Только за прошедшую ночь на полигоны было вывезено больше трех тысяч тонн снега, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - А всего за ноябрь на снежные свалки отправилось больше 50 тонн. И это несмотря на то, что зима еще даже не началась.

Сегодня коммунальщики снова выйдут на тропу войны с наледью и сугробами. Для этих целей планируется задействовать 449 рабочих рук и 197 спецмашин. Как и в прошлый раз, бригады будут работать круглосуточно.

Напомним, что сегодня спасатели вынесли штормовое предупреждение - завтра на Урал придут сильные снегопады и метели. Так что будьте предельно аккуратны и внимательны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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