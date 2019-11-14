«Сидел русский, водил как нерусский»: на Южном автовокзале собрался «паровозик» из четырех легковушек и автобуса

14 Нояб. 11:45 2019-11-14T14:59:13+03:00

К счастью, в аварии пострадало только железо

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Сегодня днем в районе Южного автовокзала, на перекрестке улиц Белинского и Циолковского, произошла массовая авария. В «паровозик» друг за другом собрались пять машин: четыре иномарки и пассажирский автобус маршрута № 05. О происшествии сообщили подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- Водитель автобуса на красный свет поехал и собрал всех за собой, - рассказывает Николай. - За рулем вроде сидел русский мужик, а водил как нерусский.

В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу отметили, что в аварии, к счастью, никто не пострадал. Чего не скажешь о машинах.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU