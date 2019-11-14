В Екатеринбурге поэты готовят благотворительный фестиваль

14 Нояб. 11:31 2019-11-14T14:57:14+03:00

В акции примут участие Наум Блик и Александра Аксенова

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Екатеринбургские поэты готовят большой благотворительный фестиваль, который на пройдет 23 ноября с 15 до 22 часов.

Мероприятие разделят на четыре блока. В рамках первого проведут лекторий на тему современного тату, во втором гостей ждет акустический сет от группы «Мэгги Кэссиди», а также композиции в исполнении Вики Радисевой.

Третий блок - поэтический. На нем выступят екатеринбургские поэты Наум Блик, Александра Аксенова, Павел Пивоваров, Константин Комаров, Саша Крип и Тамара Соколова.

Фото: предоставлено организаторами

В завершении вечера представители местного хип-хопа - группа «Бразис».

По словам организаторов, на мероприятие пригласят подростков-сирот, чтобы они почувствовали себя полноценной ячейкой общества.

Сбор гостей на бесплатный фестиваль - 23 ноября в 16 часов в Доме Маклецкого по адресу: улица Тургенева, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU