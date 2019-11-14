2019-11-14T14:54:19+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге поймали лжесантехника, которые долгое время разводил клиентов на деньги

На него пожаловались местные жители
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга поймала 43-летнего жителя Каменска-Уральского, которого подозревают в мошенничестве. Мужчина брал заказы через Интернет и не доставлял их покупателям.

В июне в полицию обратился местный житель, который заявил, что неизвестный мужчина под видом сантехника похитил его деньги. На мастера он вышел через сайт по поиску частных специалистов.

- Прибывший по вызову работник сообщил, что требуется замена насоса, и оценил услуги в 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Деньги клиент перечислил на карту.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Через несколько дней заказчик справился об успехах мастера и сроках работ, однако мастер стал тянуть время. После того, как у клиента закончилось терпение, он решил обратиться в полицию.

- Его поймали и выяснили, что ранее мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление. Свою вину он отрицать не стал и сказал, что все деньги потратил на себя, - добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские установили, что мужчина долгое время обманывал горожан, представляясь кем угодно: от сантехника до личного водителя для ребенка.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Полиция просит всех граждан, пострадавших от его рук, сообщить в полицию по телефонам: 8 (343) 356-42-11 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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