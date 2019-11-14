Больше половины частных заправок Среднего Урала продают некачественный бензин
Порядка 60 % частных заправок в Свердловской области занимаются продажей некачественного бензина. Об этом свидетельствуют результаты проверки Росстандарта.
Как рассказала начальник отдела надзора ведомства по Среднему Уралу Алсу Саитгараева, в большинстве случаев в топливе было сильно превышено допустимое количество серы, что негативно сказывается на работе двигателя автомобиля.
- Очень много жалоб поступает на недоливы на АЗС, - говорит Алсу Саитгараева. - Также в ходе проверки были выявлены заправки, где бензин не соответствовал заявленному октановому числу. Например, АИ-95 по факту оказывался лишь АИ-93.
В Росстандарте также советуют писать обращения с жалобами через официальный сайт ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU