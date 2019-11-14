2019-11-14T14:51:09+03:00
Общество

В Екатеринбурге 26 домов остались без горячей воды и отопления

Это произошло из-за плановой замены труб
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге 26 домов остались без горячей водыВ Екатеринбурге 26 домов остались без горячей водыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне вечером, 13 ноября, жители 26 домов в Екатеринбурге остались без горячей воды и отопления. ЧП произошло на улицах Луганской, Машинной, Онежской, Белинского, Саввы Белых, а также в переулках Переходном, Мордвинском и Бригадиров.

В пресс-службе ЕТК это объяснили плановыми заменами верхней теплосети на Луганской.

- Специалисты меняют 20 метров изношенного участка квартального трубопровода диаметром 400 миллиметров. Полностью завершить работы планируем сегодня, до 18:00, - рассказали в «Комсомолке» ЕТК. - После этого подача коммунальных ресурсов будет восстановлена.

Отключение горячей воды и отопления - это вынужденная мера. Сейчас на месте работают 16 специалистов и 8 спецмашин.

- Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, - добавляют в пресс-службе. - Они вызваны необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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