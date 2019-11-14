2019-11-14T14:49:24+03:00
Авто

Может стать причиной аварии: почти вся незамерзайка в Свердловской области оказалась паленой

При этом в России не существует ГОСТа для стеклоомывающей жидкости
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В Челябинской области ситуация еще хужеВ Челябинской области ситуация еще хужеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Почти вся незамерзайка в Свердловской области является паленой. К таким выводам пришли эксперты. По словам начальника отдела оценки «Уралтеста» Евгения Сысуева, в большинстве случаев стеклоомывающая жидкость не соответствует параметрам кристаллизации.

- Часто на этикетке пишут, что незамерзайка предназначена на 30 градусов мороза, а по факту уже при -10 она превращается в лед. В условиях суровой уральской зимы это может привести к обледенению лобового стекла и привести к ДТП, - рассказал «КП» - Екатеринбург» Евгений Сысуев.

Одним из главных показателей качественной незамерзайки является запах. Если он резкий, значит, жидкость качественная.

- Я бы рекомендовал автомобилистам покупать стеклоомывайку в нормальных магазинах или проверенных АЗС. То, что продают на трассе, не поддается никакому определению. Да, так выйдет дороже, но это может спасти водителя в трудную минуту, - подытожил Сысуев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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