2019-11-14T14:42:24+03:00
Общество

На общежития для спортсменов Универсиады-2023 в Екатеринбурге потратят 12 миллиардов

Эта сумма рассчитана только на возведение «коробки», без учета внутренних коммуникаций
Мария Трапезникова
Поделиться:
На строительство общежитий потратят 60 миллиардов рублейНа строительство общежитий потратят 60 миллиардов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Общежития для спортсменов, которые приедут со всего мира в Екатеринбург для участия в Универсиаде-2023, построят за 12 миллиардов рублей. Такую мысль высказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров во время конференции «Российские регионы в фокусе перемен».

Вот только 12 миллиардов будут потрачены на возведение «коробок», без всех коммуникаций. Стоимость одного «квадрата», по предварительным данным, составит около 60 тысяч рублей.

Один из минусов, по словам Кокшарова, - большая удаленность общежитий от центра города. Однако эта проблема будет решена большим количеством транспортных сетей. Напомним, что Деревню хотят построить в Новокольцовском районе, за МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге жильцы многоэтажки взяли в заложники аварийную бригаду, пока она не устранит прорыв воды
Волейболистки «Уралочки» разгромили соперниц из казанского «Динамо»
ФК «Урал» одержал победу в контрольном матче на Кипре
В Екатеринбурге спасатели пришли на помощь рыбаку, который провалился под лед
Ушел гулять без телефона: под Екатеринбургом ищут 72-летнего дедушку
«Еду в магазин Gucci в Екатеринбурге»: рэпер FACE изменил слова песни ради уральских фанатов
В Нижнем Тагиле загорелась птицефабрика: на месте работают 32 пожарных
День террариума: в зоопарке Екатеринбурга покормят животных на глазах у гостей
Прокуратура проверит элитную гимназию Екатеринбурга из-за вейперов
В Нижнем Тагиле из реки достали труп мужчины с телефоном и ста рублями в кармане
На Старой Сортировке открыли новое отделение терапевтической помощи
«Ёбидоёби» в твоем городе: в Екатеринбурге откроется нашумевшая по всей России доставка суши
В мэрии Екатеринбурга предложили горожанам поучаствовать в обсуждении проекта развязки у «Калины»
Полиция просит уральцев сообщать о «торговле смертью»
Екатеринбург встал в пятничной пробке
Евгений Куйвашев показал миру, как будет выглядеть новый концертный зал Свердловской филармонии
На Уральской индустриальной биеннале дети-сироты создали авторские зины
На свердловской трассе перевернулся грузовик
На Урале внуку дали восемь лет за убийство собственной бабушки накануне праздника 8 Марта
Второй образовательный центр на Широкой речке будет построен в 2022 году