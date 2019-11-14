На общежития для спортсменов Универсиады-2023 в Екатеринбурге потратят 12 миллиардов

14 Нояб. 09:30 2019-11-14T14:42:24+03:00

Эта сумма рассчитана только на возведение «коробки», без учета внутренних коммуникаций

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Общежития для спортсменов, которые приедут со всего мира в Екатеринбург для участия в Универсиаде-2023, построят за 12 миллиардов рублей. Такую мысль высказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров во время конференции «Российские регионы в фокусе перемен».

Вот только 12 миллиардов будут потрачены на возведение «коробок», без всех коммуникаций. Стоимость одного «квадрата», по предварительным данным, составит около 60 тысяч рублей.

Один из минусов, по словам Кокшарова, - большая удаленность общежитий от центра города. Однако эта проблема будет решена большим количеством транспортных сетей. Напомним, что Деревню хотят построить в Новокольцовском районе, за МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

ИСТОЧНИК KP.RU