Свердловские водители требуют отменить штрафы для «гряземесов»
Водители Свердловской области в очередной раз пытаются отменить штрафы для «гряземесов» - тех, кто ставит машину на газонах. В этот раз они обратились в Свердловский областной суд с требованием признать новый закон недействительным.
Причиной для исков стали массовые жалобы оштрафованных водителей в Комитет по защите прав автовладельцев.
- Водители жаловались на многочисленные злоупотребления со стороны административных комиссий, которые налагали штрафы за парковку на псевдогазонах, - отмечает правозащитник Кирилл Форманчук у себя на странице во «ВКонакте».
Отметим, что в действующей редакции закон сформирован так, что в соответствии с ним можно наказать любого водителя, который припарковал свой автомобиль вне дороги. Даже если в этом месте нет и никогда не было травы.
- Подобная формулировка не соответствует здравому смыслу, ведь водитель, паркуясь, не должен догадываться - предназначен ли для озеленения тот или иной земельный участок, - добавляет Форманчук.
В прошлом Областной суд трижды отменял закон о штрафах для «гряземесов». Сейчас же закон пока действует - и нарушителю грозит денежное наказание от трех до пяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU