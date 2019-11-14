Свердловские водители требуют отменить штрафы для «гряземесов»

14 Нояб. 08:32 2019-11-14T14:39:39+03:00

Пока что нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это уже четвертая их попытка

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Водители Свердловской области в очередной раз пытаются отменить штрафы для «гряземесов» - тех, кто ставит машину на газонах. В этот раз они обратились в Свердловский областной суд с требованием признать новый закон недействительным.

Причиной для исков стали массовые жалобы оштрафованных водителей в Комитет по защите прав автовладельцев.

- Водители жаловались на многочисленные злоупотребления со стороны административных комиссий, которые налагали штрафы за парковку на псевдогазонах, - отмечает правозащитник Кирилл Форманчук у себя на странице во «ВКонакте».

Отметим, что в действующей редакции закон сформирован так, что в соответствии с ним можно наказать любого водителя, который припарковал свой автомобиль вне дороги. Даже если в этом месте нет и никогда не было травы.

- Подобная формулировка не соответствует здравому смыслу, ведь водитель, паркуясь, не должен догадываться - предназначен ли для озеленения тот или иной земельный участок, - добавляет Форманчук.

В прошлом Областной суд трижды отменял закон о штрафах для «гряземесов». Сейчас же закон пока действует - и нарушителю грозит денежное наказание от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU