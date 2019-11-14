2019-11-14T14:37:55+03:00
Экономика

Работники ВИЗ-Стали повышают эффективность производства

Инициативы металлургов направлены на улучшение работы оборудования, снижение расхода энергоресурсов, повышение качества продукции, улучшение условий труда
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Всего с начала 2019 года работники ВИЗ-Стали инициировали 455 предложенийВсего с начала 2019 года работники ВИЗ-Стали инициировали 455 предложений
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Работники ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) в третьем квартале 2019 года подали 216 идей по повышению эффективности производства. Инициативы металлургов направлены на улучшение работы оборудования, снижение расхода энергоресурсов, повышение качества продукции, улучшение условий труда и другое.

Всего с начала 2019 года работники ВИЗ-Стали инициировали 455 предложений. Ожидаемый экономический эффект от их внедрения - более 150 млн рублей.

Самым активным в третьем квартале стал мастер цеха сервисного ремонта Василий Шавкунов, который подал семь инициатив. Предложения направлены на сокращение времени ремонтных операций и улучшение условий труда на рабочих местах.

Инициативы - один из инструментов Производственной системы НЛМК, развитие которой ВИЗ-Сталь ведет с 2013 года. Каждый работник может предложить идею по улучшению производства и получить за это премию. Если идея приносит экономический эффект, то автор получает дополнительное вознаграждение.

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