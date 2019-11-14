2019-11-14T08:16:42+03:00
Происшествия

Свердловская прокуратура проверит завод, где слесарь во время работ угодил в больницу

Несчастный случай произошел в начале ноября
Мария Трапезникова
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Сейчас ЧП расследует прокуратураСейчас ЧП расследует прокуратураФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Нижнего Тагила проверит металлургический комбинат, где в начале ноября произошло серьезное ЧП: во время работ один из работников, слесарь-ремонтник, получил серьезные травмы головы.

- Во время операции по ослаблению болта стойки ролика оператор поста управления подал рельс, чтобы проверить правильность регулировки ролика и рельс, торцом ударив слесаря-ремонтника в область головы, - объяснили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По предварительным данным, мужчина получил закрытый перелом правового мыщелка затылочной кости со смещением. Сейчас ситуацией занимается прокуратура.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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