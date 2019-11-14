Создал поддельные юрлица и повесил рекламу: в Екатеринбурге аферисту, укравшему 34,5 миллиона рублей, дали 16 лет тюрьмы

14 Нояб. 07:51 2019-11-14T14:35:12+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили 54-летнего жителя Краснодарского края, которого обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Выдавая себя за юриста, он обманул больше 200 людей на 27 миллионов рублей и таким же путем приобрел золото стоимостью 7,5 миллиона рублей.

В 2014 году мужчина оформил юридические лица на людей, которые ничего об этом не знали. Под фальшивыми именами он арендовал офис в Екатеринбурге и даже нанял к себе сотрудников.

- После этого он разместил рекламу этих юрлиц в Интернете и в печатных изданиях, указав ложную информацию о том, что он оказывает юридические услуги гражданам, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С июня по ноябрь 2014 года мужчина заключил договоры с 222 потерпевшими, которые откликнулись на рекламу. И так похитил у них больше 27,3 миллиона рублей.

- После этого мужчина пришел в одну из фирм, которая занимается аффинажем золота, и пригласил представителей компании к себе офис - якобы для решения вопроса о приобретении крупной партии золота, - добавили в прокуратуре. - При этом он за несколько дней до этого уже приобрел у них золото в гранулах на 100 тысяч рублей.

Пригласив сотрудника компании к себе, он под надуманным предлогом отлучился на короткое время и пропал. А потерпевший обнаружил, что из его конторы пропало четыре килограмма золота на 7,5 миллиона рублей.

В итоге, Ленинский суд Екатеринбурга назначил ему 16 лет колонии строгого режима и штраф в 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU