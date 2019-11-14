2019-11-14T14:33:07+03:00
Недвижимость

Акцент - на нацпроектах: в Екатеринбурге стартовал форум стратегического развития

Чиновники и застройщики решают, как дальше развивать большие города
Лев ИСТОМИН
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Глава города сделал акцент на реализации национальных проектовГлава города сделал акцент на реализации национальных проектовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 13 ноября стартовал IV Общероссийский форум стратегического развития «Города России - 2023: территория проектов».

Участников приветствовали первые лица федерального округа, области и города. По словам полпреда Президента в УрФО Николая Цуканова, именно по работе муниципалитетов судят об эффективности всей вертикали власти. Поэтому важно обсуждать вопросы именно городов.

Екатеринбург был выбран для проведения форума, так как именно уральская столица - один из городов - лидеров планирования в муниципальной сфере. Важная часть мероприятия - обсуждение вопросов развития цифровой экономики и строительство «умных городов».

По мнению вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, именно агломерации сегодня - ключевые проводники позитивных перемен в жизни граждан.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сделал акцент на уникальности мероприятия:

- Форум посвящен выполнению национальных проектов в муниципальных образованиях. Дискуссии на полях форума помогут сформировать новый подход к решению назревших проблем, - подчеркнул глава Екатеринбурга.

На форуме сформируют актуальную повестку развития российских городов и подходов к запуску эффективных проектов развития мегаполисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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