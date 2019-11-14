2019-11-14T14:29:07+03:00
Общество

«Это же соленые огурчики от его бабушки!»: Екатеринбург попал в документалку британских пост-хардкорщиков о туре по России

Музыканты гуляют по улицам, утопают в снегу и зажигают на концерте
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Известные британские пост-хардкорщики Enter Shikari накануне выпустили масштабную документалку о своем туре по России. Фильм длится больше часа, в нем показаны фрагменты их выступлений, а также просто прогулки по каждому из городов. Екатеринбург тоже там засветился - на него выделили восемь минут всего фильма.

Начинают свое путешествия по столице Урала музыканты с аэропорта Кольцово. На выходе их уже встречают фанаты - один из них, видимо, самый преданный, даже подарил группе банку соленых огурчиков, которые заготовила его бабушка.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

- Мы только что вышли из аэропорта в Екатеринбурге, и нам подарили много подарков. И один из них… В общем, бабушка одного парня сделала маринованные огурцы. И этот парень подарил нам банку бабушкиных маринованных огурчиков, - рассказывает гитарист группы Рори Клевлоу. - Это же соленые огурчики из России!

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Ребята прилетели в Екатеринбург в начале марта, когда уральская погода еще и не слыхивала про весну. Поэтому первое, что их встретило, - огромные сугробы снега.

- Британцам следует прилететь в Екатеринбург, чтобы посмотреть, как они справляются со снегом! - удивленно восклицают музыканты.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Одна из основных достопримечательностей, которую посетили пост-хардкорщики, - Храм-на-Крови. Им рассказывали трагическую историю последнего российского императора - и это повергло их в ужас.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Вокалист группы Рау Рейнольдс даже показал фанатам мастер-класс, как правильно следует ходить по музеям.

- Для начала необходимо снять шапку, сложить руки за спиной и уважительно кивать. А еще соблюдать медленный, размеренный темп, - резюмировал фронтмен.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Оставшиеся несколько минут документалки были посвящены их концерту. Напомним, что он прошел 15 марта. Вокалист даже пытался говорить по-русски.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фильм длится больше часа, в нем показаны все города их российского тура, но если вы хотите только посмотреть про Екатеринбург, то перемотайте на 36-ю минуту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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