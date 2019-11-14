2019-11-14T14:25:05+03:00
Общество

В свердловской колонии появилась автошкола, где заключенные будут учиться на трактористов и асфальтоукладчиков

Стоимость обучения - всего семь тысяч за курс
Мария Трапезникова
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Нововведение вызвало большой ажиотаж среди заключенныхНововведение вызвало большой ажиотаж среди заключенныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ИК-15, что в Нижнем Тагиле, накануне торжественно открыли специальную автошколу для заключенных, где их будут обучать вождению тяжелой техники. Вся она относится к категории «С» - это экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, асфальтоукладчики и другая подобная техника.

- Учебный курс будет длиться 1,5 месяца. После прохождения обучения у всех осужденных есть возможность сдать госэкзамен, пройти медкомиссию и получить удостоверение, которое позволит им управлять подобными машинами, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

Стоимость обучения - семь тысяч рублей за весь курс. А это, как отмечают представители автошколы, в разы меньше, чем обучение в городских центрах. Такое нововведение, кстати, вызвало большой ажиотаж у заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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