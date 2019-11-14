2019-11-14T14:22:55+03:00
Происшествия

«Машину буквально впечатало»: на Серовской трассе в жесткой аварии погиб водитель иномарки

Он не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил «газель»
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Минувшим днем на 134-м километре Серовской трассы произошло жесткое ДТП, в результате которого погиб водитель легковушки. Мужчина, который был за рулем иномарки Renault, не справился с управлением и вылетел на встречку, где проезжала «газель».

- Авария произошла под Нижним Тагилом, в районе поселка Горбуново. 57-летний тагильчанин ехал из Екатеринбурга, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил грузовую «газель», - поделились в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

От удара машину буквально впечатало внутрь. От полученных травм водитель скончался на месте, еще до приезда скорой помощи. 40-летнему водителю «газели» повезло чуть больше - его с сильными ушибами и ссадинами госпитализировали в больницу. Как показало медосвидетельствование, на момент ДТП он был трезв.

- Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки имел стаж 26 лет, за прошедший год он ни разу не привлекался к ответственности за нарушение ПДД, - добавили в отделе пропаганды.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция, вместе с тем, предупреждает всех жителей Свердловской области о непогоде и сильном гололеде на дорогах. Только за вчерашний день произошло больше сотни аварий, в двух из них сильно пострадали маленькие дети. Так что будьте аккуратны за рулем и без надобности не выезжайте на трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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