2019-11-13T19:25:31+03:00
Общество

Уральский урбанист объяснил, почему нужно вернуть на 8 марта трамвайную ветку

Владимир Злоказов считает, что это позволит сократить количество автобусов
Алина СУРИНА
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трамвайная ветка, считает урбанист, показала бы улицу с другой сторонытрамвайная ветка, считает урбанист, показала бы улицу с другой стороныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский урбанист объяснил, почему нужно вернуть на 8 марта и Бориса Ельцина трамвайную ветку. Участок закрыли, когда началось строительство станции метро «Площадь 1905 года». Владимир Злоказов считает, что это позволит сократить количество автобусов. Общественник высказал свое мнение после анализа проекта генплана развития Екатеринбурга до 2035 года.

- Символически это самая важная линия, поскольку она восстанавливает участок ранее существовавшей первой трамвайной линии прямо в центре города, - написал Владимир Злоказов.

Кроме того, Владимир Злоказов написал, что быть пешеходом на этой улице очень некомфортно и многие стараются обходить этот участок стороной. А ветка показала бы улицу с другой стороны. По его словам сейчас на 8 марта и бизнес долго не живет, поскольку нет остановок общественного транспорта, а для автомобилистов нет парковки.

Также он отметил, что со строительством трамвайной линии на улице 8 Марта можно будет сузить проезжую часть и организовать параллельные автопарковки или построить велодорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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