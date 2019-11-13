2019-11-13T19:10:07+03:00
Общество

Визовские ветераны – первые в шахматах

Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа одержали победу в шахматном турнире среди ветеранских организаций Екатеринбурга на кубок председателя городской думы
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Шахматисты ветеранской организацииШахматисты ветеранской организации
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Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа (компании Группы НЛМК) одержали победу в шахматном турнире среди ветеранских организаций Екатеринбурга на кубок председателя городской думы. В соревнованиях в честь 296-летия уральской столицы приняли участие семь сильнейших команд города.

Турнир проходил по круговой системе. Все шахматисты сыграли по пять партий, померявшись силами с каждым соперником из ветеранских сборных. По итогам серии игр наибольшее количество очков заработали бывшие визовские металлурги Сергей Чудаев и Сергей Полянин.

Победители шахматного турнира получили кубок, дипломы и памятные подарки.

«Лидерство в турнире по шахматам стало новым спортивным достижением заводской ветеранской организации, которая регулярно показывает высокие результаты в соревнованиях различного уровня. Бывшие заводчане постоянно участвуют в спортивных, оздоровительных и культурных мероприятиях, получают материальную помощь. На эти цели в 2019 году ВИЗ-Сталь и ВИЗ направят около 3 млн рублей», – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

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