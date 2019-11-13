2019-11-13T19:05:21+03:00
Общество

На участке под биатлонный центр Шипулина на Московском тракте не нашли захоронений репрессированных

Находящийся рядом мемориальный комплекс во время строительства реконструируют
Алина СУРИНА
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Общественники предполагали, что здесь могут располагаться захоронения жертв массовых репрессийОбщественники предполагали, что здесь могут располагаться захоронения жертв массовых репрессийФото: Алексей БУЛАТОВ
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На участке под биатлонный центр Шипулина на Московском тракте под Екатеринбургом не нашли захоронений репрессированных. Специалисты разрешили проводить на этой территории строительные работы. Ранее общественники предполагали, что здесь могут располагаться захоронения жертв массовых репрессий. Чтобы это исключить сначала были запрошены архивные документы. В них это не подтвердилось. Затем площадку решили исследовать с помощью специалистов Института истории и археологии УрО РАН.

- Экспертиза показала, что на месте будущего биатлонного комплекса не выявлено объектов культурного, в том числе объектов археологического наследия. Результаты обнародованы, - рассказали в департаменте информационной политики.

Кроме того вице-губернатор Сергей Бидонько сегодня обсудил с экспертами вопросы сохранения и реконструкции мемориального комплекса жертвам политических репрессий на 12 километре Московского тракта. Он подчеркнул, что нужно создать рабочую группу, которая определит нужный вариант проведения работ, порядок, объем необходимого финансирования. Проект по сохранению мемориала планируется реализовать уже в ближайшие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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