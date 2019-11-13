13 Нояб. 19:01 2019-11-13T19:01:49+03:00

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В Екатеринбурге снесут несколько кварталов частных домов вдоль улицы Татищева. Здесь планируют построить жилой комплекс. Новое жилье появится в границах улиц Татищева - Викулова - Крауля - Рабочих. Постановление об этом на днях подписал глава города Александр Высокинский.

Подготовкой проекта планировки и межевания займется ООО «Фортис». Этот же застройщик строит жилой комплекс «Основа» в Пионерском районе. Сейчас компании нужно предоставить план застройки в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Застройщик уже начал выкуп жилья у собственников.

ИСТОЧНИК KP.RU