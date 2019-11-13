2019-11-13T15:26:28+03:00
Происшествия

Свердловские сыщики раскрыли убийство 26-летней давности

Преступника удалось задержать в Анапе
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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Следователи из Нижних Серег раскрыли убийство, которое было совершено в августе 1993 года. Тогда в посёлке Бисерть был убит мужчина и его пожилая мать.

- Обвиняемый скрылся с места происшествия и покинул населённый пункт, где произошли описанные события. Установить его местонахождение по «горячим» следам и в дальнейшем не представилось возможным, в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск. Кроме того, в отношении разыскиваемого судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказывают в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Недавно уральским сыщикам стало известно, что предполагаемый убийца скрывается в Анапе. Позже он был задержан патрулем ГИБДД. У мужчины не было при себе документов. Он был уверен, что сейчас его никто не ищет. Его уже доставили на Средний Урал для проведения следственных мероприятий.

В ближайшее время убийце вынесут приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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