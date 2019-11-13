Теперь грозит до 10 лет тюрьмы: уральские гангстеры на «москвиче» ограбили цветочный ларек

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-13T14:55:02+03:00

Сейчас они находятся в изоляторе до решения суда

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В Первоуральске не двух местных жителей завели уголовное дело по статье «Разбой». В середине сентября этого года они поздно вечером ворвались в цветочный ларек и, угрожая ножом продавщице, похитили три букета, а затем скрылись в ночи на своем «москвиче». Сумма ущерба составила чуть больше двух тысяч рублей.

Фото: пресс-группа МВД по Свердловской области

Полицейские после просмотра записей с камер видеонаблюдение отыскали угнанный автомобиль, который был без регистрационных номеров. Тогда же поймали двух воришек 27 и 30 лет – последний оказался неоднократно судим.

Фото: пресс-группа МВД по Свердловской области

- Во время обысков в машине и квартире подозреваемых полицейские обнаружили бутылку из-под пива со следами папиллярных линий рук, нож и три букета цветов, - рассказали в пресс-группе МВД по Свердловской области.

Оба молодых человека являются жителями Новоуральского района, обоих поместили в изолятор до решения суда. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы, а все украденные цветы были возвращены ларьку.

Фото: пресс-группа МВД по Свердловской области

Фото: пресс-группа МВД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU