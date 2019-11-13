2019-11-13T14:43:56+03:00
Общество

Богослужения прекращаются: в Екатеринбурге сносят временную мечеть на Декабристов

Демонтаж здания начнется 18 ноября
Лев ИСТОМИН
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Временная мечеть пойдет под снос. Фото: Яндекс.КартыВременная мечеть пойдет под снос. Фото: Яндекс.Карты
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С 15 ноября в здании временной мечети в районе перекрестка улиц Декабристов и Чапаева в Екатеринбурге прекратятся богослужения, а с 18 числа ее начнут сносить. Новое молельное помещение строят на участке по улице Строителей под руководством Духовного управления мусульман Свердловской области.

Этот процесс обсудили на встрече вице-губернатора региона Сергея Бидонько и представителей Уральского мухтасибата.

- Уверен, что наши договоренности будут выполняться неукоснительно, - подчеркнул на встрече Бидонько.

Временная мечеть находится на территории будущей Ледовой арены. Разбор осуществляется по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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