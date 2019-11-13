В Екатеринбурге бизнесменов научат зарабатывать в Интернете

13 Нояб. 14:33 2019-11-13T14:34:11+03:00

На специальном форме встретятся маркетологи, предприниматели и фрилансеры со всей страны

Изменить размер текста: A A

В конце месяца, 29-30 ноября, в Екатеринбурге пройдет форум Internet Expo 2019, на котором приезжие эксперты научат местных бизнесменов зарабатывать в Интернете.

Мероприятие пройдет в ЦК «Урал» (Студенческая, 3), на него съедутся маркетологи, предприниматели и фрилансеры со всей страны, чтобы прочитать лекции и поделиться полезными лайфхаками.

Организаторы предлагают три варианта билетов: «базовый» (бесплатно), который включает вход на выставку и вход во все залы программы, «стандарт» (995 рублей) – включает все то же самое с бонусом в виде записи всех выступлений и несколькими интернет-курсами, «премиум» (3 995 рублей) – все то же самое, плюс обед со спикерами и несколько интернет-курсов.

Вместе с тем, организаторы разыгрывают несколько бесплатных билетов. Чтобы его получить, нужно:

- Зарегистрироваться на сайте и лично, в день форума;

- Показать купленный билет формата «базовый»;

- Заполнить все поля анкеты при регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU