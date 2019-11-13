2019-11-13T14:16:00+03:00
Общество

В кассах на вокзале Екатеринбург увеличили список направлений для оформления билетов на поезда европейских перевозчиков

С 1 ноября в кассах дальнего следования (окно №11) Уральского филиала АО «ФПК» можно приобрести электронные проездные документы на поезда, курсирующие по территории более чем 30 стран Европы
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Продажа проездных документов на европейские поезда начинается за 90 суток до отправления поездаПродажа проездных документов на европейские поезда начинается за 90 суток до отправления поезда
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С 1 ноября в кассах дальнего следования (окно №11) Уральского филиала АО «ФПК» («Федеральная пассажирская компания», дочернее общество ОАО «РЖД») на вокзале Екатеринбург можно приобрести электронные проездные документы на поезда, курсирующие по территории более чем 30 стран Европы. Среди них – Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Греция, Германия, Дания, Италия, Испания, Ирландия, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария и др.

Продажа проездных документов на европейские поезда начинается за 90 суток до отправления поезда (на поезда отдельных перевозчиков – за 60 суток). Применяется широкий выбор специальных тарифов: для детей, молодежи и лиц старше 60 лет. Специалисты АО «ФПК» помогут подобрать оптимальный маршрут для путешествий по Европе по выгодным ценам.

За услугу оформления проездного документа взимается сбор в размере 300 руб. за каждое место. За возврат – сбор в размере 200 руб. за каждое место.

Напомним, продажу электронных проездных документов на поезда европейских перевозчиков (Eurostar, Deutsche Bahn, RENFE, TGV, TGV Lyria, Thalys, Elipsos, Artesia, и др.) АО «ФПК» осуществляет как агент RailEurope – крупнейшего международного дистрибьютора железнодорожных билетов и абонементов. Помимо Екатеринбурга, продажа билетов осуществляется в ж/д кассах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Ярославля.

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