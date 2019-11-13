«А доказательства где?»: в Екатеринбурге живут самые недоверчивые люди
В последнее время Екатеринбург очень часто попадает в исследования социологов по самым разным темам. В этот раз столица Урала оказалась на третьем месте в числе самых подозрительных городов России. Первую строчку заняла Москва, вторую – Омск.
Опрос проводился в 25 городах РФ методом личных интервью. Общая выборка составила около трех тысяч респондентов. Всем им задавали три простых вопроса: «Вы верите незнакомым людям?», «К вам просто войти в доверие?» и «Считаете ли вы себя доверчивым человеком?».
- Примерно 89% опрошенных слышали о нечестном поведении, обманах и махинациях, а 6% сами становились жертвами обманщиков и аферистов, - отметил Андрей Штыров, коммерческий директор агентства Zoom Market, которое проводило исследование.
Эксперт также отметил, что недоверие в людях чаще всего формируется тогда, когда они находятся в потоке постоянных новостей про обманы. Поэтому неудивительно, что по-настоящему доверчивых людей в наше время очень и очень мало.
ИСТОЧНИК KP.RU