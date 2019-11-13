«А доказательства где?»: в Екатеринбурге живут самые недоверчивые люди

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-13T14:16:17+03:00

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В последнее время Екатеринбург очень часто попадает в исследования социологов по самым разным темам. В этот раз столица Урала оказалась на третьем месте в числе самых подозрительных городов России. Первую строчку заняла Москва, вторую – Омск.

Опрос проводился в 25 городах РФ методом личных интервью. Общая выборка составила около трех тысяч респондентов. Всем им задавали три простых вопроса: «Вы верите незнакомым людям?», «К вам просто войти в доверие?» и «Считаете ли вы себя доверчивым человеком?».

- Примерно 89% опрошенных слышали о нечестном поведении, обманах и махинациях, а 6% сами становились жертвами обманщиков и аферистов, - отметил Андрей Штыров, коммерческий директор агентства Zoom Market, которое проводило исследование.

Эксперт также отметил, что недоверие в людях чаще всего формируется тогда, когда они находятся в потоке постоянных новостей про обманы. Поэтому неудивительно, что по-настоящему доверчивых людей в наше время очень и очень мало.

ИСТОЧНИК KP.RU